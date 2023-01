1 jaar oorlog in Oekraïne: 24 februari landelijke herdenkingsbijeenkomst en Walk of Hope in Utrecht

Op 24 februari is het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie worden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kan meedoen.

Eind 2022 ontstond binnen de Oekraïense gemeenschap in Utrecht de gedachte om met vluchtelingen uit Oekraïne uit de rest van Nederland samen te komen op 24 februari. Om stil te staan bij de dag van de Russische inval een jaar eerder in 2022.

In de Jaarbeurs komt een enorme landkaart van de Oekraïne met 25 plekken die staan voor alle Oekraïense steden en regio’s, de zogenaamde Oblasts. Op deze plekken kunnen Oekraïense regio- en stadgenoten elkaar ontmoeten, herdenken, verhalen en beelden delen. Kinderen kunnen hier een tekening maken die naar de betreffende plaats in Oekraïne gestuurd wordt. Elke Oblast heeft een eigen herdenkingsplek. Het programma start om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

“The Walk of Hope”

Vanaf 10.30 uur wordt voorafgaand aan het programma “The Walk of Hope” gelopen. De route volgt de weg die vele duizenden vluchtelingen het afgelopen jaar aflegden tussen station Utrecht Centraal en Jaarbeurs Hal 5. Langs de route is op zuilen te zien en te lezen wat er door de vluchtelingen en hulpverleners heen ging bij aankomst en ontvangst. De wandeling is zowel voor vluchtelingen uit Oekraïne als voor Nederlanders.

Initiatief komt uit Oekraïense gemeenschap van Vital’nya

Het idee voor een centrale landelijke herdenkingsbijeenkomst komt uit de Oekraïense gemeenschap van Vital’nya in Utrecht. Bij Vital’nya, letterlijk huiskamer in het Oekraïens, komen sinds 1 april vorig jaar vluchtelingen uit Oekraïne samen om onder elkaar te zijn, lessen te volgen, culturele evenementen bij te wonen en deel te nemen aan groepsgesprekken traumaverwerking. Vital’nya heeft de Veiligheidsregio Utrecht, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Utrecht bereid gevonden om het initiatief mede te faciliteren.

Herdenken en verbinden: Remember Together

Het motto van de dag is “Remember Together”. De thema’s herdenken en verbinden staan centraal. Niet alleen tussen de vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook met de talloze Nederlanders die hen het afgelopen jaar hebben bijgestaan laat de organisatie weten. Denk hierbij aan leden van de gastgezinnen, vrijwilligers, hulpverleners en medewerkers van de veiligheidsregio’s en overheden. Zij zijn van harte welkom. Tickets voor het bijwonen van de dag zijn vanaf begin februari beschikbaar op www.24lyutoho.nl.

Donaties

Stichting Vital’nya wil veel mogelijk vluchtelingen uit Oekraïne en betrokken Nederlanders de gelegenheid bieden samen te herdenken. Hiervoor is extra steun nodig en daarom is de stichting een fondsenwervingscampagne gestart.