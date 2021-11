10.000 basisschoolleerlingen op zoek naar de grappigste mop van Nederland

Wat is de allerleukste mop? Dat was de vraag waarmee de Universiteit Utrecht op woensdag 10 november, de Grote Wetenschapsdag, het land in trok. 10.000 basisschoolleerlingen mochten meestemmen over de grappigste mop.



Jantje gaat bij oma en opa logeren. Jantje zegt: ‘Oma, ik moet piesen.’ Oma zegt: ‘Bah, wat een vies woord. Zeg maar fluiten.’ Even later gaan ze slapen. Jantje krijgt een nachtmerrie en mag bij oma en opa in bed slapen. Jantje zegt: ‘Opa, ik moet fluiten.’ Opa zegt: ‘Jantje, je kunt toch niet zomaar midden in de nacht fluiten.’ Jantje zegt: ‘Maar ik moet echt!’ Opa zegt: ‘Ach, doe het dan maar heel zachtjes in mijn oor.’

Leerlingen van verschillende basisscholen gingen zelf op onderzoek uit. Hoe vind je nou uit wat de beste mop is? Daarvoor testten ze de lachsalvo’s in de klas op verschillende manieren, zoals met een applausmeter, een smileymeter en met het klassieke rapportcijfer. Met welke methode krijg je eigenlijk de meest betrouwbare resultaten?

Samen lachen

Dr. Madelijn Strick weet daar meer over. Zij doet voor de Universiteit Utrecht onderzoek naar humor. Madelijn legt uit waarom zij denkt dat humor zo belangrijk is: “Mensen lachen meestal samen met anderen en bijna nooit als ze alleen zijn. Samen met andere mensen lachen is een van de leukste dingen die er bestaan. Je voelt je dan blij en ontspannen, en vindt de ander aardig. Het helpt dus om een goede band met anderen op te bouwen. En je kunt humor ook voor van alles gebruiken, bijvoorbeeld om producten te verkopen. Ik vind het interessant om te ontdekken hoe dit precies werkt.”

Net als Strick, worden de kinderen van basisscholen in Nederland aangespoord om zelf

onderzoek te doen. De Universiteit Utrecht wil met de Grote Wetenschapsdag aan

leerkrachten laten zien hoe zij wetenschap in de klas kunnen brengen. Ieder jaar doen

ze dat met een actueel wetenschappelijk thema.

De winnaar

Niet alleen de basisschoolleerlingen, maar ook Strick heeft aan het einde van deze dag een lach op haar gezicht. “De leerlingen hebben mij geholpen om te begrijpen wat kinderen grappig vinden. Alle ingestuurde moppen kan ik goed gebruiken in mijn onderzoek en als voorbeeld aan andere kinderen laten zien.” Na een onderzoeksdag vol lachen, gieren en brullen, kozen de basisschoolleerlingen per klas de allergrappigste mop die er bestaat. Aan comedian Edson da Graça de eer om deze te onthullen.