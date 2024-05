100e verjaardag Rietveld Schröderhuis in Utrecht; jubileumprogramma geopend

Het Rietveld Schröderhuis bestaat dit jaar precies 100 jaar. Dat wordt gevierd met het jubileumprogramma 100 jaar een stijlicoon, 100 dagen feest. In een periode van honderd dagen kunnen liefhebbers van de architect verschillende acties en activiteiten bezoeken. Het jubileumprogramma ter ere van de honderdste verjaardag van het Rietveld Schröderhuis werd woensdag geopend.

In de stromende regen heet artistiek directeur Bart Rutten het publiek welkom. “Het Rietveld Schröderhuis vormt een hoogtepunt binnen de moderne architectuur – al vanaf het moment dat het gebouwd is, en na honderd jaar nog steeds.” De opening van het jubileumjaar is niet voor niets op deze datum gekozen. Het is namelijk honderd dagen voor de verjaardag van Truus Schröder op 23 augustus.

Velen denken dat vooral Gerrit Rietveld verantwoordelijk was voor de bouw van het huis. Maar conservator Natalie Dubois onderstreept in haar speech dat Truus Schröder een even groot aandeel heeft gehad in het ontwerp. Schröder gaf Rietveld in 1924 de opdracht een huis voor haar te ontwerpen. Samen met Schröder bouwde Rietveld in slechts vijf maanden tijd het wereldberoemde Rietveld Schröderhuis. Truus heeft hier tot haar dood in 1985 gewoond.

De kleinkinderen van Truus Schröder, Maarten, Rein en Margot Schröder, zijn aanwezig bij de opening. Zij kunnen zich hun oma nog goed herinneren. Speciaal ter gelegenheid van het jubileumjaar planten Maarten, Rein en Margot woensdag een boom in de achtertuin van het huis. Een wilg, omdat Truus daar vaak over schreef.

Activiteiten

Vanwege de honderdste verjaardag van het Rietveld Schröderhuis, zijn er gedurende honderd dagen diverse activiteiten gepland. Zo kunnen bezoekers naar de voorstelling Bep, dochter van Rietveld in en rondom het Rietveld Schröderhuis.

Ook worden op vier zondagen in juni en juli wandelingen door Utrecht Oost georganiseerd. Tijdens deze wandelingen worden de sporen van Truus Schröder en Gerrit Rietveld gevolgd. De wandeling leidt onder meer langs Rietvelds meubelwerkplaats aan de Adriaen van Ostadelaan en de Biltstraat, waar Schröder woonde.

Verder worden in de periode van 15 mei tot 23 augustus in de tuin van het huis tekenworkshops gegeven en een schaaktoernooi georganiseerd. Ook organiseert sociaal en cultureel ontmoetingscentrum Podium Oost op 2 juni een themamiddag met diverse lezingen, een filmvertoning en workshops.

Ook is tijdens de jubileumperiode de documentaire Een meubel om in te wonen – De huizen van Gerrit Rietveld te zien, in het Louis Hartlooper Complex. Aan de hand van geluidsopnamen van een interview met Truus Schröder uit 1982 wordt de ontstaansgeschiedenis van het Rietveld Schröderhuis verteld.

Er wordt dus flink uitgepakt. Maar volgens Rutten komt er binnenkort nog een feestje. “Volgend jaar hebben we nog iets om te vieren: het huis staat dan 25 jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst, iets waar we enorm trots op zijn.”