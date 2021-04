107 Utrechtse basisscholen zetten handtekening onder nieuw aanmeldbeleid

Het nieuwe aanmeldbeleid voor Utrechtse basisscholen wordt nu ook door de scholen zelf omarmd. 107 van de 110 basisscholen in de stad ondertekenden donderdag de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe procedure. Vanaf 1 oktober worden Utrechtse kinderen als ze drie jaar worden centraal ingeschreven via één aanmeldformulier.

Afgelopen jaren was er veel discussie over de manier waarop kinderen moesten worden aangemeld op basisscholen in Utrecht. Uit onderzoek bleek dat de zogenoemde ‘vooraanmelding’, wat inhoudt dat kinderen al op jongere leeftijd dan drie jaar oud kunnen worden ingeschreven op een basisschool, op een aantal scholen in de stad automatisch leidde tot toelating van het kind. Daarmee overtraden die scholen de wet.

In januari werd bekend dat het aanmeldbeleid in Utrecht drastisch gaat veranderen. Het aanmelden moet daarmee eerlijker, opener en eenvoudiger worden, zei wethouder Anke Klein destijds. De gemeente Utrecht en de Utrechtse schoolbesturen hebben nu dus een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin de gemaakte afspraken staan. Die afspraken zijn opgesteld samen met ouders, onderwijsprofessionals, raadsleden en de schoolbesturen in de stad.

Trots

Klein zei trots te zijn dat het nieuwe aanmeldbeleid er komt. “Ik ben ontzettend trots dat ouders, onderwijsprofessionals, raadsleden en de schoolbesturen zo hard samen hebben gewerkt om een nieuwe manier van aanmelden voor de basisscholen in Utrecht te realiseren, én dat bijna alle scholen akkoord zijn om dit te realiseren na de zomervakantie”, aldus Klein.

“Het is echt een belangrijke stap voor alle ouders en kinderen in Utrecht. Door te zorgen voor heldere afspraken, krijgen alle kinderen evenveel kans om zich aan te melden op een school van hun voorkeur.”

Samen doen

Ook Sanne van den Hoek, voorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) van SPO Utrecht, is blij. “We zijn heel blij dat met het nieuwe systeem waarin ieder kind een gelijke en eerlijke kans krijgt en dat scholen niet meer met ‘vervuilde’ wachtlijsten zitten. Iedere ouder in Utrecht kent de verhalen over aanmelden op jonge leeftijd en dat ouders voor de zekerheid soms bij meerdere scholen hun kind aanmeldden. Dat is straks verleden tijd”, aldus Van den Hoek.

“Het is ook fijn dat de schoolbesturen en de gemeente dit samen doen, want zo’n systeem werkt pas echt goed als de meeste scholen meedoen. We zijn heel benieuwd hoe het in de praktijk gaat werken, of het echt gaat lukken om alle ouders te bereiken en wat het effect is op verdeling tussen scholen. De gemeente heeft toegezegd dat goed te monitoren. Dat gaan we zeker volgen!”

In gesprek

Van de 110 basisscholen in de stad hebben 107 scholen de overeenkomst ondertekend. De wethouder schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het college in gesprek blijft met de scholen die nog niet hebben getekend. “We blijven in gesprek met de Vrije School Utrecht en Happy Kids en zorgen dat de aanmeldingsprocedures goed op elkaar blijven aansluiten.”