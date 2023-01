12 arrestaties, 21 spoedritten ambulance en tientallen autobranden in Utrecht

In Utrecht zijn tijdens Oud en Nieuw 12 arrestaties verricht, hebben 30 auto’s vlam gevat en moest de ambulancedienst 21 spoedritten verzorgen. Grote incidenten bleven uit. Burgemeester Sharon Dijksma spreekt van een relatief rustig verlopen nacht.

De Utrechtse burgemeester is afgelopen avond en nacht in de stad geweest en heeft verschillende plekken en organisaties bezocht. “Na twee coronajaarwisselingen konden we de oud en nieuw eindelijk weer écht samen vieren. De inzet van de politie, brandweer, jongerenwerk, ambulancedienst, toezicht en handhaving, en niet te vergeten onze stadsgenoten die zich belangeloos als vrijwilliger hebben ingezet, was onmisbaar. Helaas waren er wel enkele incidenten en zijn er weer meerdere auto’s in brand gegaan, maar het was verder was een relatief rustige nacht.”

Ruim 250 vrijwilligers, inwoners van verschillende Utrechtse buurten, hebben in de periode voorafgaande aan de jaarwisseling en vannacht geholpen de buurten zo veilig en rustig mogelijk te houden. Zij surveilleerden ‘s avonds en ‘s nachts op straat en spraken buurtbewoners aan op hun gedrag.

Cijfers

Onderstaande cijfers (over de periode 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 06.00 uur) zijn gebaseerd op de voorlopige rapportages van de politie, brandweer en de ambulancedienst over het verloop van de jaarwisseling. Van grote openbare ordeverstoringen is volgens de gemeente geen sprake geweest. In de loop van januari volgen de cijfers over onder andere de schade aan de openbare ruimte en het aantal vuurwerkmeldingen.



*Van de 30 branden zijn er ongeveer 20 opzettelijk veroorzaakt. De andere branden zijn ontstaan door overslaand vuur als gevolg van harde wind.