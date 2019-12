139 plannen rond Vuelta in Nederland krijgen geld

De organisatie van La Vuelta Holanda heeft 272 plannen ontvangen voor activiteiten in aanloop naar de van de Ronde van Spanje. 139 van die plannen krijgen geld van de organisatie. In Utrecht komen er onder andere Vuelta wielercafés, fietshubs en een NK wielerquiz.



“Ik ben blij verrast met het grote aantal plannen dat is ingediend. We hebben vanaf het begin gezegd dat we er een feest van willen maken voor alle Utrechters. Dit toont aan dat velen ook enthousiast iets in hun eigen wijk, buurt of straat willen organiseren”, zegt Wethouder Klaas Verschuure van de gemeente Utrecht. De aangemelde plannen zijn volgens organisatie La Vuelta Holanda divers in omvang, opzet en bereik.

139 van de 272 ingediende plannen krijgen een financiële bijdrage. Het gaat om initiatieven in Utrecht en Noord-Brabant. Maar niet alle activiteiten krijgen het volledig aangevraagde bedrag toegekend. “We willen uiteraard voorkomen dat plannen om die reden toch niet door kunnen gaan”, zegt Martijn van Hulsteijn, directeur van La Vuelta Holanda. “Daarom kijken we momenteel samen met die organisaties of er samenwerkingsmogelijkheden of andere, aanvullende financieringsbronnen zijn te vinden. Daarna maken we het plaatje compleet.”

Creativiteit

Na een etappe van de Giro d‘Italia in 2010 en de start van de Tour de France in 2015 is dit de derde grote wielerwedstrijd die naar Utrecht komt. Op 29 april 2020, de dag waarop het 85 jaar geleden is dat de eerste Ronde van Spanje werd verreden, trapt La Vuelta Holanda het activiteitenprogramma af.

Van april tot en met de etappes op 14, 15 en 16 augustus 2020 is er in en rond de Domstad van alles te beleven. “De creativiteit is enorm. Er zit van alles tussen. Feest, historie, sport, educatie, cultuur. La Vuelta leeft enorm”, aldus Van Hulsteijn.

De komende maanden worden de activiteiten die doorgang vinden, op de website van La Vuelta Holanda geplaatst. Overigens kan iedereen zich nog steeds aanmelden om een La Vuelta activiteit te organiseren. De inschrijftermijn voor financiële ondersteuning is verstreken maar plannen die passen bij de duurzaamheidsthema’s kunnen een plekje krijgen op de La Vuelta Holanda-website.