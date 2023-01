1,4 miljoen euro voor onderzoek van UMC Utrecht naar behandeling met medicinale cannabis bij kinderepilepsie

Floor Jansen, kinderneuroloog bij het UMC Utrecht Hersencentrum, heeft een subsidie van 1,4 miljoen euro gekregen van wetenschapsfinancier ZonMw. Met dit geld gaat Jansen onderzoek doen naar de werking van medicinale cannabis tegen epilepsie bij kinderen. Dat doet ze samen met andere kinderneurologen en onderzoekers van andere ziekenhuizen.

Eén op de drie Nederlandse kinderen met epilepsie heeft ‘moeilijk behandelbare epilepsie’. Dat wil zeggen dat ze epileptische aanvallen blijven houden ondanks dat ze hier medicijnen tegen krijgen.

Er zijn alternatieve behandelingen voor deze kinderen, zoals die met medicinale cannabis, in dit geval in de vorm cannabidiol of CBD. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat deze stof ervoor kan zorgen dat kinderen met specifieke epilepsiesyndromen minder last van aanvallen hebben.

Juiste dosering

Kinderneuroloog Floor Jansen gaat de komende vier jaar verder onderzoek doen naar het behandelen van de jonge epilepsiepatiënten met CBD. “We kijken naar het juiste middel, in de juiste dosering, voor de juiste patiënt en op het juiste moment”, legt ze uit.

Het onderzoek doet Jansen samen met kinderneurologen uit epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe, het MUMC en Erasmus MC. Ook onderzoekers van het AUMC en Radboudumc werken eraan mee.

In het onderzoek wordt per patiënt gekeken naar de werking van het middel. Zo kunnen ook zeldzamere vormen van epilepsie worden onderzocht. Jansen: “We willen onderzoeken of het aantal aanvallen vermindert. Daarbij letten we ook op andere effecten die voor een patiënt belangrijk zijn. Denk aan minder gebruik van noodmedicatie tegen langdurige aanvallen, verandering van alertheid of een betere nachtrust.”