150 jaar station Maliebaan; stoomtrein stopt bij het Spoorwegmuseum in Utrecht

“Zo’n stoomtrein is toch iets magisch”, zegt Karen te Boome, directeur Stations, tijdens het 150 jarige jubileum van de Oosterspoorlijn en het Maliebaanstation in Utrecht afgelopen zaterdag. Speciaal ter gelegenheid stopte er weer een stoomtrein bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. De hele dag stond in het teken van het jubileum.

Vandaag precies 150 jaar geleden, op 10 juni 1874, opende de Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij een zijtak van de Oosterspoorlijn die van Hilversum naar Utrecht liep. Vlakbij de Maliebaan verrees een monumentaal station als opstapplaats voor de Utrechtse reizigers. Speciaal ter gelegenheid van het jubileum van de Oosterspoorlijn reed er zaterdag weer een stoomtrein.

Tekst gaat verder onder de foto

De stoomtrein van de Veluwse Stoomtram Maatschappij reed op en neer tussen het Spoorwegmuseum in Utrecht en Hilversum. “Het is prachtig om te zien dat zoiets voor mensen een reden blijft om erop uit te trekken. Kinderen met ouders of opa en oma. Allemaal met net zúlke grote ogen als de trein aankomt”, zegt te Boome, zo is te lezen op de website van ProRail. In totaal stonden er vier ritten op het programma tussen Utrecht en Hilversum.

Tekst gaat verder onder de foto

Ook in Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn en Amersfoort (onderdeel van de Oosterspoorlijn) werd het jubileum groots gevierd. “Het was een project waarmee de toekomst van plaatsen zoals Bussum, Hilversum en Baarn voorgoed veranderde,” vertelt Harro Homan, regiodirecteur Randstad Noord.



Het Maliebaanstation

Het Maliebaanstation is tegenwoordig de ingang van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Maar 150 jaar geleden leverde de keuze voor deze plek veel protest op. Het station werd te midden van een park gevestigd en omwonenden vonden dat dit ten koste ging van het wandelgebied. Ook waren zij bang voor overlast van het geluid van de treinen. Daarnaast was het KNMI bij Sonneborgh bang voor de verstoring van de meetapparatuur en vreesde de directeur van de nabijgelegen gevangenis dat de gedetineerden ontsnappingsplannen zouden maken.

Toch kwam het station en het floreerde. Het station genoot internationale bekendheid en het werd een belangrijke opstapplaats voor een rechtstreekse trein naar Parijs. Aan deze hoogtijdagen kwam een einde en het station sloot haar deuren voor reizigers in 1939. Wel werd het station nog gebruikt als goederenstation.

Zwarte bladzijde

De Duitsers namen het Maliebaanstation in de Tweede Wereldoorlog in. Dat markeert een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het station. Vanaf hier werden Utrechtse Joden rechtstreeks naar Westerbork gedeporteerd.

Over de geschiedenis valt te leren in de tentoonstelling ‘Maliebaanstation 150 jaar’, die nog tot 1 november te bezoeken is in het Spoorwegmuseum.