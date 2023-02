16 bomen geplant aan de Catharijnesingel in Utrecht

Afgelopen dinsdag is er weer een stap gezet in de herinrichting van de Catharijnesingel. Er zijn namelijk 16 bomen geplant die ervoor zorgen dat de Utrechtse singel er een stuk groener bijstaat.

Langs de gehele 6 kilometer lange singel zijn nu weer bomen te vinden, die 20 tot 30 meter groot worden. De 16 nieuwe bomen zijn platanen, deze zijn goed bestemd tegen de hitte wat ook weer moet zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen. Ook zijn er nieuwe lantaarns aangebracht aan de singel.

De planting van de 16 bomen is onderdeel van een langer lopend project. Al sinds 2003 ligt er namelijk een plan van de gemeente en bewoners om de singel groener in te richten. Dit haakte ook weer aan bij het project om de singel rond de binnenstad te herstellen, wat inmiddels natuurlijk al gebeurd is.

Herinrichten

De openbare ruimte bij de Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, wordt de komende weken nog verder ingericht. Het gedeelte tussen de Bartholomeusbrug en het Moreelsepark is met enige vertraging afgerond.

Van 6 tot en met 17 maart wordt de Catharijnesingel nog een keer afgesloten voor auto’s. Dan wordt het kruispunt bij de Marga Klompébrug en het Moreelsepark afgemaakt. Dit stuk wordt, net als de rest van het gebied langs de singel, een 30-kilometerzone waarbij er meer ruimte is voor de fietser. Ook de trappen richting het water en het voetpad moeten nog gerealiseerd worden.