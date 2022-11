16-jarige scooterrijder overleden bij ongeluk op Vleutensebaan in Utrecht

Bij een botsing tussen een auto en een scooter is donderdagavond een 16-jarige jongen overleden. Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur op de Vleutensebaan, vlakbij de kruising met het Aart den Doolaardpad in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Iets na 21.30 uur kwam bij de eerste melding binnen over het ongeluk, waarbij een scooter in botsing kwam met een auto. Meteen werd een traumahelikopter opgeroepen. De 16-jarige jongen die de scooter bestuurde, werd nog gereanimeerd, maar hij overleed later aan zijn verwondingen.

De 16-jarige bijrijder van de scooter raakte lichtgewond. De bestuurder van de auto, een 41-jarige man uit Vleuten, bleef ongedeerd.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie onderzoekt dat nog en heeft met enkele getuigen gesproken. Getuigen die nog niet aan de politie hebben verteld wat ze gezien hebben, worden gevraagd alsnog contact op te nemen. Ook is de politie nog op zoek naar dashcambeelden.