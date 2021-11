17-jarige jongen gearresteerd voor opruiing ongeregeldheden Utrecht

De politie heeft een 17-jarige jongen uit Zeist gearresteerd die via sociale media ‘dreigende en opruiende’ uitlatingen deed waarbij hij opriep om te gaan rellen in Utrecht op vrijdagavond.

Regelmatig gaan er berichten en flyers rond op sociale media die een dreigend of een opruiend karakter hebben. In dit geval ging het om een oproep waarbij onder meer werd opgeroepen om vanavond te verzamelen in Utrecht. Er werd ook een tijd en locatie genoemd en mensen werden opgeroepen om vuurwerk mee te nemen.

De politie meent dat het in dit geval ging om opruiing, met de oproep zouden mensen mogelijk aangezet worden tot strafbare feiten.

“Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst. Dus plaats of deel dit soort berichten niet en blijf thuis. Ook voor minderjarigen zijn er stevige straffen en grote gevolgen. Door je strafblad kun je bijvoorbeeld moeilijker een baan of een stage krijgen”, aldus de politie.