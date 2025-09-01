18-jarige man aangehouden voor schietincident Hanoidreef in Utrecht

De politie heeft een 18-jarige man uit Lelystad aangehouden in verband met een schietincident zondagmiddag. Rond 15.45 uur werden aan de Hanoidreef in Overvecht meerdere schoten gelost. De man uit Lelystad is diezelfde avond nog aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog.

Bij het incident is niemand gewond geraakt. Wel is er schade aan het portiek van een flatgebouw. In het glas boven de deur en de brievenbussen zijn acht sterren te zien die lijken op kogelgaten.

De 18-jarige man zit in volledige beperkingen. Dit is een maatregel die de politie kan nemen als het nodig wordt geacht voor het onderzoek. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, en niet met andere gedetineerden of mensen buiten de gevangenis. Ook het contact met familie loopt via de advocaat.