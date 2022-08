18 miljoen euro voor flexwoningen in Utrecht en zes andere gemeenten; huizen zijn uiterlijk volgend jaar klaar

In de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein worden de komende tijd in totaal 1.500 flexwoningen gebouwd. Het Rijk investeert 18 miljoen euro in de komst van de nieuwe woningen.

Flexwoningen zijn huizen die tijdelijk op daarvoor aangewezen plekken komen te staan. De tijdelijke sociale huurwoningen zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden in de sector, zoals studenten, starters, statushouders en andere groepen waarin de woningnood hoog is. Zij kunnen voor een aantal jaren in de flexwoningen terecht.

Volgens minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge is het bouwen van flexwoningen de snelste manier om nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen. “De wachtlijsten zijn al lang en verdringing moeten we voorkomen, of het nu gaat om starters, mensen die met spoed een woning zoeken of mensen die het recht hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven”, aldus De Jonge.

Het Rijk heeft 18 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van de huizen. Op sommige plekken zijn de voorbereidingen voor de bouw van de huizen al begonnen, maar uiterlijk volgend jaar moeten alle 1.500 woningen af zijn.

‘Kans op een woning ietsje groter’

Sharon Dijksma is naast burgemeester van Utrecht ook voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. “Als grootste veiligheidsregio merken we bij verschillende groepen in onze gemeenten dat ze problemen hebben bij het vinden van een woning”, zegt Dijksma. “Het is goed dat we samen met het Rijk in regio Utrecht nu aan de slag kunnen met het bouwen van flexwoningen. Laat deze regiodeal met het Rijk tot 2023 ook een voorbode zijn voor afspraken in de jaren erna.”

Ook de Utrechtse wethouder Dennis de Vries (Wonen) is blij met het akkoord. “Iedereen die dat wil moet in Utrecht kunnen wonen, maar dat is nu niet altijd mogelijk. We werken er daarom keihard aan om zo snel mogelijk extra woningen te realiseren. Dankzij dit akkoord wordt de kans om in Utrecht een woning te vinden weer ietsje groter.”