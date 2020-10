19 dagen in coma en blijvend letsel; slachtoffer verkeersruzie Kanaalstraat vertelt zijn verhaal

Het slachtoffer van een uit de hand gelopen verkeersruzie op de Kanaalstraat in Lombok heeft dinsdagavond zijn verhaal verteld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De 22-jarige man raakte ernstig gewond en lag 19 dagen in coma.

Hij zal er altijd last van blijven hebben, het 22-jarige slachtoffer liep alleen in zijn gezicht al 33 breuken op. Er staan nog operaties op de agenda. “Ik kan nu eigenlijk niks meer bereiken in mijn leven”, vertelt het slachtoffer.

Het incident waarbij de man zo gewond raakte, vond plaats in de nacht van 13 op 14 juni. De 22-jarige rijdt die avond met twee vrienden over de Kanaalstraat, ze krijgen ruzie met de inzittende van een andere auto die daar de weg blokkeert. Het slachtoffer stapt uit de auto om de andere chauffeur aan te spreken en er ontstaat ruzie.

Auto

Bij Opsporing Verzocht wordt er verteld dat er dan plotseling overal mensen vandaan komen die zich ermee bemoeien en beginnen te vechten. De drie vrienden zouden tegenover een groep van 20 man hebben gestaan.

Dan stapt ook nog iemand in de auto van het slachtoffer en rijdt daarmee weg. De eigenaar van de auto, het slachtoffer, probeert de man te stoppen en houdt zich vast aan het portier. “Hij ging toen hard rijden maar daarna drukte hij snel de rem in.” Het slachtoffer smakt daardoor tegen enkele fietsrekken aan waarna de chauffeur weer doorrijdt. De man raakt ernstig gewond en lag 19 dagen in coma. Hij heeft blijvend letsel opgelopen.

Moeder slachtoffer

De moeder van het slachtoffer vertelt wat ze voelde toen ze haar zoon in het ziekenhuis zag: “We weten niet of hij nog wakker wordt, of gaat hij overlijden. Dat was niet duidelijk en heel moeilijk voor ons. Zijn hele lichaam was verlamd, niks bewoog. Ik hoopte alleen maar dat het goed kwam.” De man zal nog lang bezig zijn met revalideren.

De politie is op zoek naar meerdere verdachten. Er is een beloning uitgeloofd van 7500 euro.