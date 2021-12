19-jarige fietser zwaargewond nadat hij opzettelijk werd aangereden in Utrecht

De 19-jarige fietser die vorige week zwaargewond raakte blijkt opzettelijk aangereden te zijn. Eerder schreef de politie nog dat de man gewond raakte doordat hij geschopt werd door de automobilist. De politie is op zoek naar getuigen.

Het incident vond in de nacht van vrijdag 24 op zondag 25 december plaats rond 00.45 uur aan de Jan Cornelisz Maylaan in Utrecht. Eerst vindt daar een woordenwisseling plaats tussen twee mannen. De eerste man is een bestuurder van een donkerkleurig voertuig en de tweede man staat daar met zijn fiets.

De 19-jarige man op de fiets besluit daarna op zijn fiets te stappen en weg te rijden. Vervolgens wordt hij opzettelijk aangereden door de bestuurder van het kleine voertuig. Mogelijk zaten er meerdere personen in dit voertuig.

De fietser werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De recherche onderzoekt dit ongeval en roept nu de hulp in van getuigen.

Tips?

De politie zoekt de bestuurder van het kleine voertuig en roept getuigen op zich te melden. Er is een signalement gepubliceerd.