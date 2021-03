2.000 Utrechtse struiken en planten worden straks herplant door heel Nederland

In een gebied waar nieuwe huizen komen, worden planten en struiken vaak met grof geschut verwijderd voordat de grondwerkzaamheden kunnen beginnen. Op de plek van de toekomstige wijk Cartesius ging dat deze week even anders. Een groep vrijwilligers heeft daar onder leiding van ecoloog Franke van der Laan 2.000 zaailingen geoogst. De boompjes worden straks overal in Nederland geplant.