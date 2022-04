2-jarig onderzoek UMC Utrecht: helft minder sterfgevallen na operatie alvleesklier door app

Patiënten met alvleesklierkanker hebben na een operatie aan hun alvleesklier een stuk minder kans op ernstige complicaties of overlijden als zorgverleners een speciale app gebruiken om hen mee te monitoren. Uit een bijna twee jaar durend onderzoek onder ruim 1700 patiënten in zestien Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht, blijkt dat de kans op sterfte na zo’n operatie met de ongeveer de helft minder is.

“Bij problemen na de operatie willen we zo snel mogelijk kunnen ingrijpen”, zegt hoofdonderzoeker Hjalmar van Santvoort. Hij is onder meer hoogleraar in het UMC Utrecht en alvleesklierchirurg bij het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht. “Dat kunnen we doen door complicaties vroegtijdig vast te stellen en te behandelen.”

De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Zonder de app te gebruiken was er in 14 procent van de gevallen sprake van levensbedreigende complicaties, zoals bloedingen. Met de app ging het om 8 van de patiënten. De kans op overlijden na een operatie was 5 procent, maar met de app 2,7 procent.

‘Boven verwachting’

Arts-onderzoekers Jasmijn Smits is erg tevreden over de resultaten. “We hadden verwacht dat deze manier van werken effect zou hebben op de complicaties, maar dat het effect op de sterfte zo groot zou zijn, is boven verwachting.”

Ook verpleegkundige Mariska Hoogendoorn-de Ruiter is te spreken over de app. “De patiënten hebben ons laten weten dat ook zij dit als prettig ervaren. Zo weten ze zeker dat ze heel goed in de gaten worden gehouden. Dat stelt ze gerust, zeker na zo’n intensieve behandeling.”

1000 operaties

“Het operatief verwijderen van de alvleesklier is een ingewikkelde procedure”, schrijft het Utrechtse ziekenhuis. “Vooral mensen met alvleesklierkanker krijgen deze operatie, om de tumor zo goed mogelijk weg te nemen.” Ieder jaar worden er ongeveer duizend alvleesklieroperaties uitgevoerd. Eén op de drie patiënten heeft daarna last van complicaties: van lekken van vocht in de buikholte tot zelfs vroegtijdig overlijden.

De app, Pancreatic Surgery, is gratis beschikbaar voor alle zorgverleners. Het maken ervan duurde een paar jaar. Zorgverleners voeren er de waardes in van hun patiënten, zoals de hartslag, bloeddruk en vochtafvoer. Op daarvan krijgen ze een advies voor een aanvullend onderzoek of een behandeling.