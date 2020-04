20 Utrechters overleden aan corona; 76 patiënten op IC in Utrechtse ziekenhuizen

Er zijn 20 Utrechters overleden aan het coronavirus. Dat zei burgemeester Jan van Zanen tijden een online raadsvergadering op donderdag. De ziekenhuizen in Utrecht melden dat er in totaal minder coronapatiënten opgenomen zijn gisteren.

Momenteel liggen er 213 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen. Dat is 4 minder dan 24 uur geleden. 76 van de opgenomen patiënten worden momenteel behandeld op intensive care-afdelingen, 2 minder dan woensdag.

In het Diakonessenhuis zijn 52 patiënten opgenomen, waarvan er 12 op de intensive care liggen. In het St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties) liggen 78 coronapatiënten, waarvan 23 op de intensive care. In het UMC Utrecht zijn 83 coronapatiënten opgenomen. 41 van hen worden op de intensive care behandeld.

Van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen ging tijdens een online raadsvergadering ook nog in op de maatregelen in Utrecht en de handhaving. “We zien dat parken en speeltuinen redelijk druk bezocht worden. De meeste mensen houden zich aan de 1,5 meter-regel. De sluiting van (sport)parken is op dit moment niet aan de orde, maar we monitoren wel steeds.”

Hij zei het sluiten van hotspots niet uit te sluiten: “Ik zal niet aarzelen, maar er is op dit moment geen aanleiding.”

Nederland

Landelijk steeg het aantal ziekenhuisopnames. In de rest van Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur 625 coronapatiënten in ziekenhuizen opgenomen. Het totaal aantal in het ziekenhuis behandelde patiënten is nu 5.784.

In Nederland zijn nu 14.697 mensen positief getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Het totaal aantal overledenen is nu 1.339.

Het RIVM meldt dat de eerste effecten van de kabinetsmaatregelen zichtbaar lijken te worden. “Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.”

Verlengen maatregelen

Het kabinet geeft dinsdagavond in een persconferentie bekendgemaakt dat alle maatregelen die tot 6 april zouden gelden, verlengd worden tot dinsdag 28 april.

Dat betekent dat horeca, kinderopvang en sportaccomodaties dichtblijven tot 28 april en dat de scholen tot na de meivakantie niet open zullen gaan. Eerder was er al een verbod op evenementen afgekondigd tot en met 1 juni.

Wilt u weten wat voor u als Utrechter belangrijk is om over het coronavirus te weten? Lees dan ons artikel over alle maatregelen en de gevolgen voor inwoners van de stad.