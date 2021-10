200 gratis ontbijtjes in Utrecht op Wereld Daklozendag: ‘vriendelijk gebaar voor groot probleem’

Zo’n 200 Utrechtse daklozen kregen zondagochtend op Wereld Daklozendag een gratis ontbijtje. Volgens Mieke Kort van De Tussenvoorziening waren de maaltijden een vriendelijk gebaar en tegelijkertijd werd aandacht gevraagd voor een groot probleem.

Wereld Daklozendag is zoals de naam al doet vermoeden een dag waarop internationaal aandacht wordt gegeven aan mensen die op straat leven. Volgens Kort worden er vanuit allerlei hoeken acties georganiseerd om aandacht te geven aan het probleem, zo ook vanuit De Tussenvoorziening.

“Eline Buijs is vrijwilliger bij de Stadsbrug en zij kwam met het plan om de Utrechtse daklozen op deze internationale dag te verwennen”, zegt Kort. “Op een gegeven moment kwam ze in contact met de horecaondernemer van ’t Gras van de Brus en Walden en samen hebben ze samen ontbijtjes gemaakt en rondgebracht.”

Croissant

In totaal kregen zo’n 200 daklozen zondagochtend een maaltijd voorgeschoteld die onder meer bestond uit yoghurt, een croissant, melk, fruit en muesli. Deze ontbijtjes werden vanaf ongeveer 05.30 uur door de kok van ’t Gras van de Buren gemaakt en vervolgens door Buijs en haar dochter rondgebracht bij de Sleep Inn, NOIZ, De Stadsbrug, De Stek, Parana Kort Verblijf in Utrecht en bij BOKA in Nieuwegein.

“Het werd erg gewaardeerd”, zegt Kort. “Het is leuk dat we op zo’n dag een extra aardigheidje kunnen geven, maar het probleem los je er natuurlijk niet mee op. Wel mooi dat we met dit vriendelijke gebaar extra aandacht aan de kwestie kunnen geven.”