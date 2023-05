21 bomen illegaal gekapt bij bouwproject ‘De Mix’ in Utrechtse wijk Overvecht

Bij het bouwproject ‘De Mix’ in de Utrechtse wijk Overvecht zijn 21 bomen illegaal gekapt. De gemeente Utrecht is een handhavingstraject gestart vanwege de illegale bomenkap. Dat blijkt uit een raadsbrief van de gemeente.

In Overvecht moet dit jaar de bouw van ‘De Mix’ beginnen. Aan de Vader Rijndreef en de Camera Obscuradreef zijn inmiddels twee gebouwen met tachtig woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw van 180 woningen. Ook wordt het centrale plein aan de Camera Obscuradreef opnieuw ingericht. Zowel de werkzaamheden aan de nieuwbouw als het vernieuwen van de openbare ruimte is intussen gestart.

Illegale kap

In het gebied waar de nieuwbouw moet komen, staan diverse bomen. Woningcorporatie Woonin had eind november 2022 een aanvraag ingediend voor het kappen van 45 bomen, het herplanten van 72 bomen en het verplanten van 4 bomen. Na een veldbeoordeling afgelopen januari constateerde de boomtechnisch adviseur van de gemeente Utrecht dat niet alle bomen die er nog hadden moeten staan meer op het terrein aanwezig waren.

De gemeente Utrecht is een handhavingstraject gestart voor deze verdwenen bomen. Naar aanleiding van meerdere locatiebezoeken, luchtfoto’s en aangeleverde gegevens blijkt dat het om 21 bomen gaat. Voor de illegale bomenkap is een proces-verbaal opgesteld.

Handhavingstraject

Het Utrechtse college van B&W heeft de bevoegdheid om bestuursrechtelijk te handhaven. Op basis daarvan hebben ze een last onder dwangsom opgelegd. De overtreder is daardoor verplicht om het aantal illegaal gevelde bomen te herplanten.

Omdat illegaal vellen ook een zogenoemd economisch delict is, heeft de gemeente het Openbaar Ministerie verzocht om tot strafvervolging over te gaan. Het is aan het Openbaar Ministerie om de afweging te maken of en hoe de zaak verder op te pakken. In de praktijk is het nogal complex om een mogelijke verdachte aan te wijzen voor illegale bomenkap. Ook bij deze zaak was uitgebreid onderzoek nodig, maar bleek het toch mogelijk voor de gemeente om een volledig proces-verbaal op te stellen.

Nieuwe velvergunning

Woningcorporatie Woonin heeft de oorspronkelijk kapaanvraag ingetrokken en een nieuwe vergunning ingediend. De nieuwe, verleende vergunning betreft het kappen van 25 bomen en het herplanten van 72 bomen.