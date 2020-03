24 nieuwe Stolpersteine in Utrechtse wijk Oog in Al

Er worden weer nieuwe Stolpersteine gelegd in de Utrechtse wijk Oog in Al. De struikelstenen zijn messing steentjes met namen van hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. Ze worden ook wel struikelsteentjes genoemd en zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Op woensdag 25 maart worden in de Utrechtse wijk Oog in Al opnieuw Stolpersteine geplaatst op verschillende plekken. Een dag eerder is er een lezing van de kunstenaar. Er werden in 2018 al acht steentjes geplaatst in de wijk en dit keer worden er 24 exemplaren gelegd. Ook op andere plekken in de stad zijn de steentjes te vinden.

De stenen worden geplaatst door kinderen van de Dominicus school Oog in Al en de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, tevens bedenker van de Stolpersteine. Demnig brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

De eerste stenen

In heel Europa liggen ondertussen tienduizenden Stolpersteine. In 2007 werden in Borne voor het eerst struikelstenen in Nederland geplaatst. De eerste stenen in Utrecht zijn op 8 april 2010 geplaatst: één aan de Schoutenstraat en vijf voor het vroegere Centraal Israëlitisch Weeshuis aan de Nieuwegracht.

Initiatiefneemster, filmmaker en wijkbewoonster Inge Eijsenga zorgde in 2018 voor de plaatsing van de eerste steentjes in Oog in Al. Tijdens de opnames van haar wijkportret Kinderen van Toen in de Wijk van Nu, een film over Oog in Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, sprak zij met vele wijkbewoners en stuitte op de hoeveelheid weggevoerde mensen en hun persoonlijke verhalen.