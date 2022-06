250.000 bakstenen gemaakt van Domtoren-puin gebruikt in nieuwbouw Merwede in Utrecht

In de nieuwe stadswijk Merwede in Utrecht gaan 250.000 bakstenen gebruikt worden die gemaakt zijn van puin en gruis dat van de Domtoren afkomstig is. In totaal komen er 1 miljoen van dit soort ‘Domstenen’ die in verschillende bouwprojecten gebruikt gaan worden.

Het mag ondertussen bekend zijn dat de Domtoren gerestaureerd wordt. Bij die restauratie komt een hoop puin en gruis vrij. Dat gesteente wordt gebruikt om nieuwe bakstenen van te maken. De Domsteen, zoals de baksteen genoemd is, is een idee van Brokkenmakers en New Horizon.

In de nieuwe wijk Merwede, die de komende jaren ontstaat tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk, komen 6.000 woningen en daarmee plek voor 12.000 bewoners. In die wijk gaan dus 250.000 Domstenen gebruikt worden. Lingotto en Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn twee van de bedrijven die in het gebied woningen gaan ontwikkelen en daarvoor de Domsteen gebruiken.

‘Steentje bijdragen’

Mark van Doorn, algemeen directeur van Janssen de Jong Projectontwikkeling: “Wij zijn voorstander van het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. ‘Circulair denken & doen’ is niet voor niets een van onze focusgebieden. We dragen dus graag ons (Dom)steentje bij aan het gebruik van het restmateriaal van een historisch monument in ons duurzame nieuwbouwproject Merwede. Hiermee wordt de wijk nog meer ‘voor en door Utrecht’!”

Martijn Bakker, partner bij Lingotto: “Wij proberen altijd vernieuwende oplossingen te bedenken voor de ontwikkeling van gebouwen en gebieden in een stad. Door het met een frisse blik volgen van andere paden dan de gebaande, is ook het unieke project Merwede ontstaan. Het toepassen van de circulaire Domsteen tilt dit duurzame project naar een nog hoger niveau. We zeggen altijd: ‘Zonder verbeeldingskracht is een gebouw niets meer dan een stapel stenen’, maar wat een gave stapel stenen wordt hier gebruikt!”