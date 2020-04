26 coronapatiënten minder in Utrechtse ziekenhuizen dan vorige week; 10 Utrechters overleden

In de Utrechtse ziekenhuizen liggen momenteel 85 patiënten met het coronavirus, 26 minder dan vorige week donderdag. Wel overleden afgelopen week tien Utrechters aan de gevolgen van het virus.

Het aantal coronapatiënten op intensive care-afdelingen daalde in een week met 9. Er liggen nu 47 mensen met het coronavirus op ic-afdelingen van Utrechtse ziekenhuizen. In die ziekenhuizen is vorige week donderdag langzaam begonnen met het afbouwen van de corona-afdelingen.

Afgelopen week zijn 103 Utrechters positief getest op het coronavirus. Er zijn nu 81 Utrechters overleden en 227 inwoners van de stad liggen met een coronabesmetting in een ziekenhuis.