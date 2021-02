28-jarige Utrechter aangehouden voor belagen van vrouwen in Lunetten afgelopen zomer

De politie heeft vrijdagochtend een 28-jarige man uit de Utrechtse wijk Lunetten aangehouden voor de incidenten in Lunetten afgelopen zomer. Meerdere vrouwen werden lastiggevallen en mishandeld, wat leidde tot veel onrust in de wijk.

De politie hield er sterk rekening mee dat steeds dezelfde dader verantwoordelijk was voor het lastigvallen van vrouwen op de grens van Hoograven en Lunetten. Het laatste incident was op 26 september, maar ook daarna nog werden vrouwen door de politie dringend geadviseerd om samen te fietsen in het gebied.

De man is volgens de politie aangehouden na intensief onderzoek van de recherche. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. De politie heeft drie panden in Utrecht onderzocht en de vrouwen die afgelopen zomer slachtoffer werden op de hoogte gebracht van de aanhouding.

Onrust

De incidenten zorgden voor veel onrust in Lunetten en de politie is blij dat er nu een einde komt aan de bezorgdheid onder, vooral vrouwelijke, fietsers en wandelaars in het gebied Hoograven-Lunetten.

“De politie dankt alle tipgevers en getuigen die informatie hebben gedeeld. Het concrete advies om samen te fietsen in dit gebied laten we na deze aanhouding los. Los hiervan is alert zijn altijd verstandig en mag altijd 112 gebeld worden bij verdachte situaties”, aldus de politie.