28 Straatnieuws-verkopers krijgen eerste compensatie

De Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws heeft een loket geopend om haar verkopers compensatie voor de weggevallen inkomsten te kunnen bieden. Met steun van de gemeente is er aan 28 verkopers in totaal meer dan 2000 euro uitgekeerd. Het loket ging woensdag van 10.00 tot 12.00 uur open, dit is volgende week weer het plan.

De daklozenkrant wordt in normale tijden verkocht door daklozen, zodat zij een kleine bijverdienste hebben. Om de verkopers te beschermen tegen het coronavirus is de verkoop sinds 16 maart gestaakt. De verkopers zijn volgens de krant redelijk door de eerste weken van de maatregelen heen gekomen, maar missen wel de extraatjes en het contact die het werk ze oplevert.

Straatnieuwsverkoper Sebastiaan gaat nog steeds, ook zonder krant, naar zijn vaste plek onderaan de roltrappen van Hoog Catharijne. “De mensen waren mij niet vergeten en ik ben toch gewoon contact blijven maken, ik heb mijn klanten gewoon nodig.”

Risicogroep

De coronacrisis is geen makkelijke tijd voor daklozen, thuislozen en ongedocumenteerden. Zij behoren vaak tot de risicogroep van het coronavirus, maar in thuisquarantaine is moeilijk wanneer je geen thuis hebt. Daarnaast hebben veel nachtopvangen hun capaciteit moeten verkleinen om aan de sociale afstand te kunnen voldoen.