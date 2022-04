28 Utrechters ontvingen dit jaar een koninklijke onderscheiding; bekijk hier wie dat zijn

Op de dag voor Koningsdag vond weer de jaarlijkse lintjesregen plaats. Dit keer ontvingen 28 Utrechters een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Al deze mensen hebben zich op verschillende manieren ingezet voor de samenleving.

Zo ontving Gijs Bannink een lintje voor zijn rol als penningmeester bij de Wijk- en Oranjevereniging Oog in Al. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van project Stolpersteine in de Utrechtse wijk. In 2015 werd hij secretaris van het Utrechts Oranje Comité.

Annette van den Bosch is volgens de gemeente een ‘zeer betrokken’ bewoner van Overvecht. Sinds 1996 is zij bestuurslid van de vereniging van Eigenaren Trinidaddreef. Een jaar later werd Van den Bosch trekker van de werkgroep Verkeer van wijkplatform Overvecht. “Zij praat en denkt mee over de verkeerssituatie en (her)inrichting van de openbare ruimte in de wijk”, aldus de gemeente.

Emancipatie

Trevor James heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van huurders van sociale huurwoningen. “Hij slaagde erin de emancipatorische ideeën op de agenda van beleidsbepalers te krijgen en introduceerde het ‘right to manage’ in de Nederlandse woningmarkt.”

Alice Ogink is bijna 30 jaar actief voor scouting Nederland. Ze organiseerde onder meer een jaarlijks evenement tijdens Pasen en ze heeft jongerenreizen georganiseerd. Naast haar vrijwilligerswerk is Ogink samen met haar partner weekendpleegouder.

Hierboven staat slechts een selectie van de Utrechters die dinsdag een lintje ontvingen. Bekijk hier de hele lijst.