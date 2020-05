29-jarige Utrechter aangehouden in onderzoek naar dood horlogehandelaar Bas Vijzelaar

De politie heeft dinsdagochtend een 29-jarige man uit Utrecht aangehouden in het onderzoek naar de dood van horlogehandelaar Bas Vijzelaar. Het lichaam van de 33-jarige Vijzelaar werd op zaterdag 14 maart gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen.

Bas Vijzelaar woonde met zijn partner in Zandvoort. Hij werkte voor een bedrijf dat handelt in exclusieve horloges. De politie denkt dat hij voor zijn dood een afspraak had met iemand van wie hij horloges ging kopen.

De politie gaat ervanuit dat het slachtoffer de avond voordat hij werd gevonden al om het leven is gebracht, al is nog onbekend waar dat is geweest. Toen een voorbijganger op 14 maart bloed, glas en een mobiele telefoon zag liggen op de Kanaaldijk Oost, is de politie met een sonarboot in het water gaan zoeken. Daar werden de auto en het lichaam van Bas Vijzelaar aangetroffen.

Tweede verdachte

Op 16 maart werd een 30-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel opgepakt in het onderzoek. Afgelopen week werd al duidelijk dat de politie aanwijzingen had dat er een tweede persoon bij de moord betrokken is geweest. Zo zijn er camerabeelden waarop de auto van het slachtoffer te zien is in combinatie met andere voertuigen en personen.

Dinsdag kon dus een tweede verdachte, de 29-jarige Utrechter worden aangehouden. De politie gaat verder met het onderzoek en vraagt mensen die meer weten over de laatste week van het leven van Bas Vijzelaar.