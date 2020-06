30 organisaties bundelen krachten om Utrecht aardgasvrij te maken

Utrecht wil zo snel mogelijk CO2-neutraal worden en stoppen met het gebruik van aardgas. De gemeente staat daar niet alleen in, vrijdagmiddag hebben dertig organisaties en bedrijven afgesproken samen aan de slag te gaan en het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij ondertekend.

Voor de meeste Utrechters is het gebruik van gas nog heel normaal, er wordt op gekookt en huizen worden ermee verwarmd. De gemeente wil echter dat dit gaat stoppen. Sinds 1 juli 2018 mogen er bijvoorbeeld al geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. En in 2030 moeten tienduizenden bestaande woningen in de stad van het gas zijn afgesloten.

Breder

De plannen van de gemeente zijn echter breder, en daar hebben zich vandaag tientallen organisaties bij aangesloten. Onder andere installatiebedrijven, overheden, vastgoedpartijen, woningbouwcorporaties, scholen en bouwers gaan samen kennis en geld inzetten om projecten te ontwikkelen. Er zijn nu al 19 ideeën die uitgewerkt worden. Doel is dat steeds meer woningen en andere gebouwen in Utrecht energiezuinig worden en schone energie gebruiken.

Enkele projecten zijn al gestart: van informatie aan bewoners, kennisdeling en innovatie, tot het uittesten van nieuwe technologieën en meer opleidingsplekken. Ook nieuwe partners die willen bijdragen aan een aardgasvrij en CO2-neutraal Utrecht kunnen zich aansluiten bij het Stadsakkoord. Doel is dat het netwerk verder groeit en er meer projecten worden opgezet.

“We willen dat een duurzaam huis of bedrijf voor iedereen haalbaar en betaalbaar is”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Door samen te werken aan onze doelen en kennis te delen, komen we verder. We kunnen door dit Stadsakkoord bijvoorbeeld alternatieven voor energiezuinige verwarming testen en breed beschikbaar maken, en ook zorgen voor voldoende opleidingsplaatsen, zodat er technisch geschoold personeel is voor de installatie.”