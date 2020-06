3000 joints gevonden in auto in Utrecht

De politie heeft tijdens een controle 3000 joints gevonden in een auto op de Gershwinlaan in Utrecht. De bestuurder is aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen.

De automobilist werd tot stoppen gemaand omdat hij zat te bellen achter het stuur. De chauffeur stopte netjes maar de politie kwam meer op het spoor dan alleen een boete voor het bellen. Er lagen namelijk 3000 joints in de auto.

Hoewel consumenten gewoon in coffeeshops terecht kunnen om wiet en hasj te kopen is de aanvoer van de softdrugs bij deze horecazaken illegaal. Het voorhanden hebben van zo veel joints is dan ook strafbaar.