3000 reizigers met tram naar FC Utrecht; groot deel politiek ziet graag een vervolg

Ruim 3000 passagiers maakten afgelopen zondag gebruikt van de Uithoflijn. Het was voor het eerst dat de tram reed in het weekend. Door de proef konden FC Utrecht-supporters de bus laten staan, en met de tram naar stadion Galgenwaard. Een groot deel van de politiek in Utrecht ziet graag een vervolg.

De Uithoflijn heeft vele miljoenen euro’s gekost, maar de trams rijden niet in de avonduren en in het weekend. Daar wordt al langer over gesproken, onder meer omdat de wedstrijden van FC Utrecht in de Galgenwaard goed bereikbaar zouden zijn met de tram.

Afgelopen zondag was het dan toch mogelijk, de trams reden rondom de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ruim 3000 passagiers maakten er gebruik van, ten opzichte van 1200 buspassagiers op de dagen dat de tram niet rijdt.

ChristenUnie, PvdA, VVD, VOLT, Student & Starter, GroenLinks, D66 en CDA noemen de proef een groot succes. De partijen willen van het college van B&W weten ze samen met provincie, Qbuzz en FC Utrecht nu gaan doen, om te kijken of de tram vanaf volgen seizoen structureel kan gaan rijden op wedstrijddagen