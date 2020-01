31-jarige Willem Roskam wordt de nieuwe predikant van de Domkerk

De Domkerk heeft weer een predikant. In januari 2019 nam Netty de Jong-Dorland afscheid van de functie. Na een uitgebreide procedure is Willem Roskam gekozen als opvolger.

Na 36 jaar actief te zijn geweest als predikant, waarvan de laatste 12 jaar in de Domkerk, stopte dominee Netty de Jong-Dorland begin vorig jaar. Een commissie begon toen met het zoeken naar een nieuwe predikant die ook goedgekeurd moest worden door de Kerkenraad van de Domkerk en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht.

De nieuwe predikant van de Domkerk is Willem Roskam. Hij is sinds 2015 predikant van de Protestantse Gemeente Lexmond. Roskam is geen onbekende in de Domkerk want in de periode 2011-2014 deed hij verschillende dingen al voor de kerk. De afgelopen jaren was hij enkele malen gastpredikant.

Universiteit Utrecht

De nieuwe Domkerkpredikant van 31 jaar, studeerde Theologie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en deed zijn Master Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit. Gedurende zijn studie woonde hij op diverse plaatsen in de stad en als gids op de Domtoren beklom hij vele honderden malen de toren.

Roskam verhuist met zijn gezin van Lexmond naar de Utrechtse wijk Voordorp. Op zondag 19 januari zal de feestelijke dienst plaatsvinden waarin Roskam als predikant aan de Domkerk verbonden zal worden.