31 nieuwe coronabesmettingen in Utrecht; In totaal 191 Utrechters besmet

Het RIVM meldt woensdag in Utrecht 31 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het totaal aantal coronapatiënten in de stad Utrecht is nu 191. Dat komt neer op 54,1 patiënten per 100.000 inwoners van Utrecht.

Het aantal coronapatiënten nam in Nederland toe met 852, wat betekent dat nu 6412 mensen positief zijn getest op het coronavirus. Van hen zijn 1836 opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Vooral heel zieke patiënten en mensen die in de zorg werken worden getest.

Sinds dinsdag overleden 80 Nederlanders aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn nu 356 mensen overleden. Volgens het RIVM is een groot deel van de nieuwe gemelde overleden personen verspreid over meerdere dagen overleden. Sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven.

Het RIVM meldt verder dat er mogelijk een afvlakking is van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van mensen met het coronavirus. “Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt”, aldus het RIVM. Er kunnen volgens het RIVM echter nog geen conclusies aan verbonden worden.

Nieuwe maatregelen

Het kabinet kondigde maandagavond nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot 1 juni mogen er in Nederland geen evenementen en bijeenkomsten plaatsvinden. Het aantal bezoekers maakt daarbij niet uit. Ook gaat worden opgetreden tegen mensen die samenscholen en niet tot één familie behoren.

De gemeente Utrecht deed dinsdag een dringend beroep op Utrechters om verantwoordelijkheid te nemen, binnen te blijven en 1,5 meter afstand te houden.

Zzp’ers

Eerder besloot het kabinet al eet- en drinkgelegenheden en scholen te sluiten. Vervolgens kwam een groot pakket economische maatregelen voor ondernemers in de getroffen sectoren.

De gemeente Utrecht heeft woensdag het formulier gepubliceerd waarmee zelfstandig ondernemers en zzp’ers die geraakt zijn door de coronacrisis een beroep kunnen doen op de bijstand.

Wilt u weten wat voor u als Utrechter belangrijk is om over het coronavirus te weten? Lees dan ons artikel over alle maatregelen en de gevolgen voor inwoners van de stad.