32-jarige man uit Utrecht overleden nadat auto te water raakte

Een 32-jarige man uit Vleuten is woensdag 20 december overleden bij een ernstig verkeersongeval. Dat gebeurde op de kruising van de Dorpsstraat en de Verlengde Parkweg in Utrecht. De auto van het slachtoffer kwam in het water terecht.

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding dat er een auto te water was geraakt. “Collega’s ter plaatse troffen de bestuurder bekneld aan in het voertuig. De man werd door de hulpdiensten bevrijd, maar was ernstig gewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.”

Mogelijk gaat het om een eenzijdig ongeluk, maar het onderzoek van de politie naar de toedracht en omstandigheden van het incident is nog in volle gang. Het verkeersteam van de politie komt graag in contact met getuigen