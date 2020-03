32 nieuwe coronapatiënten opgenomen in Utrechtse ziekenhuizen

In de afgelopen twee dagen zijn er 32 coronapatiënten opgenomen in de Utrechtse ziekenhuizen. Het totaal aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen komt daarmee op 234. 73 van hen worden momenteel behandeld op intensive care-afdelingen.

In het Diakonessenhuis zijn 71 patiënten opgenomen, waarvan er 11 op de intensive care liggen. In het St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties) liggen 78 coronapatiënten, waarvan 23 op de intensive care. In het UMC Utrecht zijn 85 coronapatiënten opgenomen. 39 van hen worden op de intensive care behandeld.

Nederland

In de rest van Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur 722 coronapatiënten in ziekenhuizen opgenomen. Het totaal aantal in het ziekenhuis behandelde patiënten is nu 4712, waarvan er 1367 werden behandeld op de intensive care.

In Nederland zijn nu 12.595 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is 845 meer dan maandag. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

Sinds maandag zijn 175 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal overledenen is nu 1039.

Langer op ic

Het RIVM dacht eerder dat coronapatiënten gemiddeld 10 dagen op de intensive care lagen. Nu wordt ervan uitgegaan dat dat gemiddeld 23 dagen is. Momenteel komen er in Nederland elke dag ongeveer 100 nieuwe patiënten op de intensive care bij. Omdat mensen dus gemiddeld 23 dagen op de intensive care liggen, stijgt het totaalaantal patiënten op Nederlandse ic-afdelingen elke dag met ongeveer 80.

Vorige week nog dacht het RIVM dat het aantal coronapatiënten dat behandeld wordt op de intensive care eind mei zou pieken op 2500. Het RIVM gaat er inmiddels vanuit dat al over twee weken 2500 bedden op ic-afdelingen nodig zijn. Deze week zijn er in Nederlandse ziekenhuizen in totaal 1600 ic-bedden.

Capaciteit vergroten

In Nederland wordt met man en macht gewerkt om de capaciteit op de ic-afdelingen te vergroten. Ook de Utrechtse ziekenhuizen zijn afgelopen week bezig geweest om de ic-capaciteit te vergroten. Het UMC Utrecht heeft de capaciteit van de intensive care inmiddels verhoogd, van 24 naar 36 bedden.

Ook in de ruimte die normaal dient als uitslaapkamer voor mensen die zijn geopereerd, staan nu 25 ic-bedden. Het UMC behandelt volgens de laatste cijfers 39 coronapatiënten op de intensive care.

Verlengen maatregelen

Het kabinet geeft dinsdagavond om 19.00 uur opnieuw een persconferentie over de eerder opgelegde maatregelen.

Maandag werd al bekend dat de maatregelen die tot 6 april van kracht zouden zijn, zullen worden verlengd. Tijdens de persconferentie zal bekend worden tot hoe lang de maatregelen blijven gelden.

RIVM en ROAZ

Het RIVM heeft besloten de kaart met het aantal positief geteste coronapatiënten per gemeente vanaf dinsdag te vervangen door een kaart waarop het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten per gemeente te zien is.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) brengt dagelijks actuelere cijfers over het aantal ziekenhuisopnames naar buiten en benoemt daarnaast ook het aantal coronapatiënten dat op Utrechtse ic-afdelingen wordt behandeld. DUIC kiest er om die reden vanaf dinsdag voor de cijfers van het ROAZ te volgen.

Wilt u weten wat voor u als Utrechter belangrijk is om over het coronavirus te weten? Lees dan ons artikel over alle maatregelen en de gevolgen voor inwoners van de stad.