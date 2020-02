350.000 euro opgehaald voor bijzondere verlichting Domtoren

Met activiteiten als het Domdiner en Keys of Light heeft de stichting Utrechts EigenDom 350.000 euro opgehaald voor de restauratie van de Domtoren. Het geld gaat gebruikt worden om de aanlichting van het icoon van Utrecht nog mooier te maken.

De Domtoren wordt de komende vijf jaar gerestaureerd. Het bouwwerk gaat schuil achter een indrukwekkend steigerwerk om de werkzaamheden mogelijk te maken.

Het bijzondere lichtkunstwerk In Lumine Tuo, waarmee de Domtoren wordt verlicht, is de komende jaren dan ook niet te zien. Maar als de steigers verdwijnen moet de verlichting, gemaakt door het Londense lichtkunstcollectief Speirs+Major, weer aangaan.

Als het aan de initiatiefnemers van stichting Utrecht EigenDom ligt moet het nog mooier worden. Daar wordt dan ook geld voor opgehaald.

350.000 euro

Door alle activiteiten in 2019 is er ruim 350.000 euro beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt om de restauratie te ondersteunen op onderdelen waar eigenlijk geen geld voor was, dat geldt dus eerst voor de verlichting.

Voorzitter van de stichting Olav Rosenberg kijkt tevreden terug op afgelopen jaar. “Het evenement Keys of Light was een prachtig project om onze Domtoren op zo’n unieke manier in de schijnwerpers te zetten. Voor ons als stichting was daarnaast het Domdiner, waar 400 mensen kwamen dineren in de Domkerk, een groot succes.”

Bezoekerslift

Dit jaar moet de bezoekerslift, die in april in gebruik genomen wordt, het hoogtepunt worden. Iedereen kan een kaartje kopen voor de bezoekerslift waarmee de stichting weer gesteund wordt.

Rosenberg zegt: “We hebben a.s.r. als sponsor bereid gevonden om ons te helpen met het realiseren van de lift. Daar zijn we erg blij mee. Met de lift kan iedereen naar de kroon van de Domtoren, tot wel 110 meter hoogte.” De lift die in april toegankelijk wordt moet tot in oktober in bedrijf blijven. Het gebruik ervan is wel weersafhankelijk.

Een video van het lichtproject is hieronder te zien.

In Lumine Tuo… from Speirs + Major on Vimeo.