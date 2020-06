37-jarige Utrechter veroordeeld voor mensenhandel en kinderpornografie

De rechtbank heeft een 37-jarige man uit Utrecht veroordeeld voor mensenhandel en kinderpornografie met betrekking tot een 16-jarig meisje. De man krijgt een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

De man leerde in mei 2018 het meisje kennen op Tinder. Zij waren allebei op zoek naar een seksmaatje en vonden elkaar leuk. Het meisje loog tegen de man over haar leeftijd en verzekerde hem dat zij 18 jaar was. In werkelijkheid was ze 16 jaar. Ze spraken 4 keer met elkaar af. De man haalde haar dan ‘avonds op en hadden dan seks met elkaar bij hem thuis of in een hotel. Daarbij maakte de man foto’s van haar in lingerie, maar ook als zij seks met elkaar hadden.

De man en het meisje bespraken elkaars seksuele fantasieën. Dat ging onder andere over het hebben van seks op mooie locaties of het bekeken worden tijdens de seks. De man plaatste in overleg met het meisje verschillende advertenties op een website. Bij in elk geval 1 advertentie plaatste hij een erotische foto van haar waarop haar gezicht niet te zien was. In die advertentie vroeg hij ook om geld voor het bekijken van of voor het eventueel meedoen aan de seks tussen hem en het meisje. Er werden uiteindelijk geen daadwerkelijke afspraken met klanten gemaakt.

Onderzoeksplicht

De man vroeg het meisje een paar keer naar haar leeftijd en hij vroeg haar naar haar identiteitskaart. Zij liet haar identiteitskaart niet aan hem zien. Volgens de rechter deed de man hiermee onvoldoende onderzoek naar haar leeftijd. Hij had zeker moeten weten hoe oud zij was, zeker omdat hij eerder een relatie had met een ander 16-jarig meisje dat over haar leeftijd loog.

Het maakt juridisch niet uit dat alles gebeurde met instemming van het meisje. De rechtbank schrijft daarover: “Omdat zij minderjarig was, was zij nog niet in staat om de gevolgen van haar handelingen te overzien en hierover zelfstandig te kunnen beslissen.”

Haar minderjarigheid heeft ook gevolgen voor de vraag of sprake is van mensenhandel. Bij minderjarigen is al sprake van mensenhandel als in een geplaatste advertentie geld wordt gevraagd voor seksuele handelingen die de minderjarige verricht. Er hoeft geen sprake zijn van daadwerkelijke prostitutie en het maakt ook niet uit hoe het verdiende geld verdeeld zou worden. Dit is ter bescherming van minderjarigen. Dit betekent dat de man zich ook schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel.

Redenen voor de straf

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet meer heeft gedaan om zekerheid over de leeftijd van het meisje te krijgen. Verder zette de man zijn telefoon op fabrieksinstellingen en bood deze aan op Marktplaats, nadat hij geen contact meer met haar kon krijgen. Ook kocht hij een nieuwe telefoon. Volgens de rechtbank lijkt het erop dat hij toen nattigheid voelde en eventueel bewijsmateriaal wilde vernietigen.

Daar staat tegenover dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten, dat het niet tot seks met klanten is gekomen. Hieruit blijkt dat het verdienen van geld niet zijn doel was en dat het hem vooral ging om het beleven van zijn seksuele fantasieën met het meisje. Hierdoor verschilt deze zaak van andere zaken waarin daders minderjarigen bewust in de prostitutie brengen en dan geld aan hen verdienen. Daarom is de straf die de rechtbank oplegt lager dan door de officier van justitie was geëist.