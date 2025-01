38 autobranden in Utrecht tijdens oud en nieuw; ME ingezet in Kanaleneiland en Overvecht

Tijdens de jaarwisseling in Utrecht zijn 43 auto’s beschadigd geraakt bij in totaal 38 branden. Ook moest de mobiele eenheid ingezet worden in Kanaleneiland en Overvecht.

In totaal is de brandweer 148 keer uitgerukt, de ambulancedienst heeft 21 spoedritten uitgevoerd. De politie verrichtte 13 aanhoudingen en er waren 38 autobranden waarbij 43 auto’s betrokken waren. De cijfers laten geen gunstig beeld zien in vergelijking met vorig jaar.

In 2023-2024 werden de cijfers van de ambulanceritten op een andere manier geteld.

De gemeente schrijft in een verklaring: “Hoewel de jaarwisseling op veel plekken in de stad rustig en feestelijk verliep, waren er negatieve uitschieters waarbij veel geweld richting hulpdiensten is gebruikt. Dat de brandweer en politie bij het doen van hun werk werd bekogeld met vuurwerk en daardoor inzet van ME nodig was, gaat alle perken te buiten. Ook werd er op een plek zelfs vuurwerk ín een brandweervoertuig gegooid.”

Dit jaar was de eerste keer dat in Utrecht tijdens de jaarwisseling een afsteekverbod voor vuurwerk gold. Door de hele stad was echter toch veel vuurwerk te zien en dit was volgens de gemeente ook te verwachten. “Nieuwe tradities maken kost namelijk tijd en het zal nog wel even duren voor Utrecht tijdens de jaarwisseling helemaal vuurwerkvrij is.” De gemeente is tegelijkertijd blij met de 2500 bezoekers bij het centrale aftelmoment op het Jaarbeursplein.