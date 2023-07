38-jarige Christoph uit Utrecht vermist

De 38-jarige Cristoph uit Utrecht is vermist. Er is sinds donderdag 13 juli 2023 om 22.00 uur geen contact meer met hem. Hij is voor het laatst gezien aan de Amerhof te Utrecht in het appartementencomplex waar hij woont.

De 38-jarige Cristoph uit Utrecht is vermist. Er is sinds donderdag 13 juli 2023 om 22.00 uur geen contact meer met hem. Hij is voor het laatst gezien aan de Amerhof te Utrecht in het appartementencomplex waar hij woont. De politie laat weten dat hij mogelijk is vertrokken in de richting van station Utrecht Centraal. De politie schrijft verder dat hij geen opvallende kenmerken heeft, hij draagt meestal een joggingbroek en een hoody. Christoph verplaatst zich mogelijk te voet en met het openbaar vervoer. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!