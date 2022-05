3D-geprinte riffen van Universiteit Utrecht gaan schelpdieren in de Waddenzee helpen

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan met behulp van een 3D-printer schelpdierriffen in de Waddenzee herstellen. De printer kan de riffen met biologisch afbreekbaar materiaal nabootsen. Op deze kunstmatige riffen kunnen oesters en mosselen zich vervolgens vestigen. Het project, genaamd ‘Bouwen met Biobouwers’, gaat komende maand van start.

Mosselen en oesters zijn zogeheten ‘biobouwers’ en belangrijk voor een gezonde en rijke Waddenzee. “Biobouwers zijn kickstarters van biodiversiteit. Voor succesvolle vestiging op een lege wadplaat hebben deze soorten vaak een duwtje in de rug nodig, want hun larven zijn prooi voor krabben of worden weggespoeld door de golven”, legt mariene ecoloog Ralph Temmink uit. Hij is een van de onderzoekers van Bouwen met Biobouwers, een project van de Universiteit Utrecht en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Bescherming

Op plekken in de Waddenzee waar alleen kaal zand is kunnen de kunstmatige riffen tijdelijk bescherming bieden voor de schelpdieren tegen golfslag en roofdieren. “Als de mosselen en oesters groot genoeg zijn om zelf het rif te vormen, breekt de onderliggende structuur helemaal af. Netto blijft er dus geen 3D-geprint materiaal achter, maar wel een natuurlijk rif”, aldus Temmink.

De onderzoekers gaan eerst kijken hoe de biologisch afbreekbare riffen het best onderworpen kunnen worden en hoe ze op grote schaal geproduceerd kunnen worden. Vervolgens gaan ze uitzoeken welke plekken in de Waddenzee geschikt zijn voor de inzet van de kunstmatige riffen. De resultaten van het onderzoek worden over vier jaar verwacht.