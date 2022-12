400.000 inwoners in Utrecht in 2028; bekijk hier hoe jouw wijk gaat groeien de komende jaren

Utrecht is een van de hardst groeiende gemeenten van Nederland. Hoewel Utrecht minder hard groeide in de coronajaren 2020 en 2021, klimmen de aantallen dit jaar weer hard. In de eerste tien maanden zijn er al meer Utrechters bijgekomen dan in alle andere hele jaren hiervoor. Volgens de nieuwste verwachtingen zijn er 400.000 inwoners in 2028. Dat was vorig jaar ook al de schatting.

De gemeente maakt elk jaar een prognose van de bevolkingsgroei en bekijkt zo hoeveel inwoners erbij komen. Deze schatting wordt gemaakt op basis van het aantal nieuwe woningen dat er komt, samen met onderwerpen als geboorte, migratie en sterfte. Het zijn dus geen harde cijfers, want als er veel minder woningen worden gebouwd, zal Utrecht waarschijnlijk ook minder snel nieuwe inwoners krijgen.

Groei

Op 1 januari 2022 telde Utrecht 361.742 inwoners. Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat Utrecht in 2028 het aantal van 400.000 inwoners passeert. In 2040 zal Utrecht naar verwachting 471.000 inwoners tellen, dat is een toename van 109.00 inwoners in achttien jaar tijd. Hoeveel inwoners Utrecht er in 2022 totaal bijkrijgt weten we pas begin volgend jaar, maar de voorlopige cijfers laten zien dat het aantal inwoners weer sterk groeit.

Alle wijken worden de komende jaren voller, de wijk Zuidwest wordt qua inwoneraantal het grootst. Dat komt vooral door de bouw van Merwedekanaalzone. Opvallend is dat het aantal inwoners in Overvecht tot 2025 waarschijnlijk daalt. Dat komt door de sloop van woningen.

Bekijk in de tabel hieronder hoe het inwoneraantal per wijk zich ontwikkelt