4000 kilo zware Utrechtse deeltjesversneller 3MV is verhuisd

Het zwaarste object van het Universiteitsmuseum in Utrecht is woensdag verhuisd. De 4000 kilo zware deeltjesversneller 3MV moest net als de rest van de collectie uit het pand gehaald worden. Het museum gaat namelijk grondig verbouwen.

Collectiebeheerder Chantal Ramirez is druk met labels in de weer. Het is een spannende dag voor Ramirez en haar collega’s want 3MV wordt als een van de laatste objecten verhuisd. De deeltjesversneller die decennia gebruikt is door de Universiteit Utrecht is bijna 4000 kilo en enkele meters lang.

Het Universiteitsmuseum gaat namelijk ingrijpend vernieuwen en verbouwen. Het museum aan de Lange Nieuwstraat is volledig ontruimd en opent de deuren pas weer in 2022. Dan willen ze een familiemuseum zijn waar bezoekers actief kennismaken met wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en Utrechtse onderzoekers in heden en verleden.

3MV

Deeltjesversneller 3MV is niet alleen zwaar, het is met veel onderdelen van glas ook kwetsbaar. Het gevaarte kwam bij de Universiteit Utrecht in 1958 en kreeg een plek in de ondergrondse bunker naast het Fysisch Laboratorium aan de Bijlhouwerstraat in de binnenstad van Utrecht. Het apparaat kan kleine deeltjes als atomen en elektronen versnellen waardoor er bijzonder onderzoek gedaan kan worden. Tot november 2008 bleef de deeltjesversneller, ook op andere plekken in Utrecht, in dienst bij de universiteit.

Uiteindelijk kwam 3MV terecht in het museum, en daar moet die nu ook weer weg. Ramirez: “We hebben geen handleiding meer van hoe de deeltjesversneller precies in- en uit elkaar moet. Maar we hebben wel technici gesproken die er nog mee gewerkt hebben.”

Kwetsbaar

Projectmanager bij verhuisbedrijf Convoi, Armand Sollet, is uiteindelijk verantwoordelijk voor het goede verloop van de daadwerkelijke verhuizing. “Wij zijn maanden geleden al langsgekomen om een plan te maken. Niet alleen voor de deeltjesversneller maar het hele museum. Bij de 3MV is het gewicht niet eens de grootste uitdaging maar de kwetsbaarheid. En natuurlijk is het een oud object met onderdelen die niet zomaar te vervangen zijn, daar willen we voorzichtig mee omgaan.”

Het is echter niet de eerste keer dat Convoi deeltjesversneller 3MV verhuist – dit hebben ze jaren geleden ook al gedaan. Sollet: “We hebben zelfs nog een filmpje hoe het object toen gemonteerd werd. Die werd afgespeeld in het museum. Dat is dus wel handig”

Ramirez: “De deeltjesversneller willen we zoveel mogelijk als geheel verhuizen, hoe meer we het uit elkaar halen hoe meer er kapot kan gaan. Maar alle losse onderdelen worden gelabeld en gefotografeerd. Zo weten we precies hoeveel onderdelen we hebben en waar ze zijn. We moeten natuurlijk niks kwijtraken.”

3MV gaat nu de opslag in, net als alle andere objecten van het museum. In september start de daadwerkelijke verbouwing. In 2022 moeten bezoekers het nieuwe museum kunnen bezoeken.