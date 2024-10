42-jarige man gewond bij steekpartij in binnenstad van Utrecht

Een 42-jarige man is gewond geraakt bij een steekpartij in de binnenstad van Utrecht. Het incident vond plaats in de Lange Jufferstraat in de nacht van woensdag op donderdag. Er is een arrestatie verricht.

Voordat de steekpartij plaatsvond was er onenigheid tussen drie personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de buurt van de Wittevrouwenburg. Uiteindelijk wordt een van de mannen in zijn gezicht gestoken. De politie kon al gauw een verdachte aanhouden, een 30-jarige man. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.