4,2 miljoen euro subsidie voor jeugd-GGZ in Utrecht en Flevoland

Zorgorganisaties in de provincies Utrecht en Flevoland krijgen 4,2 miljoen euro subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het geld is bedoeld voor acute jeugd-GGZ en zorg bij ernstige eetproblemen. Door de coronacrisis zijn de wachttijden hiervoor flink toegenomen.

De extra subsidie moet de opgelopen wachttijden terugdringen. Altrecht, GGz Centraal, UMC Utrecht en gemeenten in Utrecht en Flevoland hebben onder regie van de gemeente Utrecht een plan gemaakt om de wachttijden bij ernstige eetproblemen terug te dringen en de zorg binnen acute jeugd-GGZ te verbeteren.

“De door corona oplopende wachttijden in de zorg zijn in heel Nederland een probleem. Daar moet verandering in komen. Deze kwetsbare groep moet sneller en beter geholpen worden. Daar gaan we in onze regio voor zorgen”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

Eetproblemen

Een groot deel van het geld gaat naar hulp bij ernstige eetproblemen. De coronacrisis heeft grote impact op het welzijn van kinderen, waardoor ook meer kinderen in Utrecht en Flevoland kampen met ernstige eetproblemen. Vrijwel alle opnameplekken voor kinderen met ernstige anorexia of boulimia liggen vol, terwijl voor corona ongeveer 75 procent bezet was.

Het aantal kinderen op de wachtlijst voor de GGZ zorg bij eetproblemen is het afgelopen jaar verdubbeld en het gaat ook vaker om hele forse problemen, laat de gemeente weten. De extra subsidie moet ervoor zorgen dat er snellere en betere hulp bij ernstige eetproblemen mogelijk wordt, zodat crisissituaties vaker voorkomen worden.

Meer zorg- en hulpverlening

Om de wachtlijsten te verkorten, komt er meer zorg- en hulpverlening beschikbaar, onder meer bij mensen thuis. Specialisten kunnen zo eerder met kinderen en ouders bepalen wat er aan de hand is en hoe de behandeling eruit komt te zien. Door dat te doen voordat er sprake is van een crisissituatie, moeten opnames voorkomen worden. Als een opname dan toch nodig is, zijn er meer bedden beschikbaar. Het aantal bedden in de provincie Utrecht wordt uitgebreid van dertien naar veertien. Ook kunnen crisisteams nog worden uitgebreid.

Ouders van kinderen die worden opgenomen krijgen tijdens de opname meer begeleiding en in de behandelteams komen meer ervaringsdeskundigen om kinderen te begeleiden. Opnames worden ook verkort, omdat er een team komt dat thuis nog hulp kan bieden.

Innovaties

Het geld wordt verder gebruikt voor extra scholing van professionals binnen de jeugdhulp en suïcidepreventie. Ook worden innovaties onderzocht om behandelingen te verbeteren. Zo is er een pilot met een virtual realitybril, die moet helpen om stress bij de (gedwongen) eetmomenten terug te brengen.

Een ander voorbeeld van een innovatie is het analyseren van verhalen van jongeren met computermodellen. Dat moet inzicht geven in wat er beter kan in de zorg bij ernstige eetproblemen.