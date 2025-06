Man uit Vleuten krijgt celstraf voor plan om af te reizen naar IS-gebied en vernielen 117 graven op begraafplaats Daelwijck in Utrecht

Een 22-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De man vernielde 117 graven op de begraafplaats Daelwijck en probeerde in 2023 en 2024 af te reizen naar IS-gebied om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.

In mei 2024 ontving de politie verschillende aangiftes van vernielde graven op de begraafplaats Daelwijck. Op de telefoon van de man trof de politie video’s aan van de vernielingen. De man bekende twintig graven te hebben vernield. De rechtbank stelde echter vast dat alle graven veelal op dezelfde manier zijn vernield; in vrijwel alle gevallen werden foto’s en/of beeldjes van veelal Christelijke graven kapotgemaakt. De rechtbank concludeerde dan ook dat het niet anders kan dan dat verdachte degene is geweest die alle 117 graven heeft vernield.

Afreizen naar IS-gebied

In november 2023 wilde de man via Ethiopië afreizen naar IS-gebied om daar deel te nemen aan de jihad. Hij had hiervoor al vliegtickets gekocht, maar werd tegen gehouden door zijn vader. Ook had de hij contact met iemand over het plegen van aanslagen. Hierbij uitte hij de wens om als martelaar te sterven en daarbij een groot aantal burgerslachtoffers te maken.

De rechtbank is van oordeel dat de voorbereidende handelingen wijzen op een bewuste keuze en dat de man zich al langere tijd bezighield met het plan. “Terwijl overheden wereldwijd naarstig proberen de terreurdreiging te verminderen en aan IS gelieerde organisaties terug te dringen, heeft verdachte juist geprobeerd een bijdrage te leveren aan die dreiging en organisaties”, aldus de rechtbank in het vonnis.

Niet deelgenomen aan terroristische organisatie

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van vijf jaar, omdat de man ook zou hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Maar dat laatste ziet de rechtbank anders. De man heeft voorbereidingshandelingen getroffen en heeft daarmee geprobeerd deelnemer te worden van een terroristische organisatie, maar zover is het niet gekomen.

Proeftijd

Nadat man de gevangenisstraf heeft uitgezeten, mag hij tijdens zijn proeftijd niet op verschillende luchthavens in Nederland komen. Ook moet hij op 2 kilometer van de landsgrens blijven en heeft hij een locatieverbod voor begraafplaats Daelwijck.