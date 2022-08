490 statushouders hebben versneld sociale huurwoning gekregen; onderzoek of maatregel wel eerlijk is

Utrecht heeft voor 490 statushouders zicht op een woning in de stad. Daarom worden vanaf maandag 29 augustus sociale huurwoningen weer beschikbaar voor alle woningzoekenden. Dat is eerder dan verwacht. Ook is bekend geworden dat het College voor de Rechten van de Mens onderzoek gaat doen naar het handelen van de gemeente.

De gemeente had in juli aangekondigd om sociale huurwoningen alleen beschikbaar te stellen voor statushouders. Andere woningzoekenden – op noodgevallen na – hadden daarmee het nakijken. Deze verregaande maatregel werd genomen om achterstanden van de gemeente in te lopen en volle opvanglocaties in Nederland te ontlasten. Ook de gemeente Utrecht spreekt van een ‘onorthodoxe stap’

De verwachting was dat er zes weken nodig waren om huisvesting te regelen voor alle 490 statushouders. Dit is dus in vier weken gelukt. In de eerste drie weken zijn 279 statushouders gehuisvest in 148 woningen. De gemeente verwacht de resterende statushouders de komende weken te kunnen koppelen aan een van de al vrijgekomen woningen.

Vrijkomende sociale huurwoningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere en kwetsbare doelgroepen, waaronder statushouders.

College voor de Rechten van de Mens

Bij Artikel 1, het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, zijn zestien meldingen binnengekomen van inwoners die zich ongelijk behandeld voelen door deze handelswijze van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft daarom besloten om bij het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek te vragen naar het eigen handelen. De instantie moet gaan bekijken of de maatregel voldoet aan de gelijke behandelingswetgeving.

Voldoen aan de opdracht

“We zijn heel blij dat we zo snel zo veel statushouders kunnen huisvesten, waardoor ook eerder dan verwacht weer woningen beschikbaar komen voor alle woningzoekenden”, zegt wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie). “Hiermee voldoen we aan de opdracht van het Rijk en ontlasten we de opvanglocaties in onder meer Ter Apel. Samen met het COA, de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk hebben we ons enorm ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi dat dit resultaat heeft.”

Al met al verwacht de gemeente dit jaar zelfs meer statushouders te huisvesten dan de bedoeling is. Dat wordt dan in mindering gebracht op de benodigde aantallen volgend jaar. Er worden dus niet meer statushouders gehuisvest, maar wel eerder.