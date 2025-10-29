500.000ste bezoeker voor de Domkerk: nietsvermoedende Michiel zorgt voor record

De Domkerk heeft vandaag haar 500.000ste bezoeker van het jaar verwelkomd. Daarmee is meteen een record gevestigd: nog nooit eerder trok de kerk zó vroeg in het jaar dit aantal bezoekers. Daarmee lijkt het opnieuw een topjaar te worden voor de kerk.

De medewerkers van de Domkerk waren de hele ochtend al in spanning aan het wachten. “Op zondag zaten we op 496.000 bezoekers, en we krijgen zo’n 1000 tot 1500 bezoekers per dag. Daardoor wist ik dat we op woensdag wel eens door die magische grens konden breken”, vertelt Hermen van Dorp, hoofd bedrijfsvoering van de Domkerk.

Rond 12.15 uur was het zover. Michiel Verkerk stapte samen met zijn NS-collega de kerk binnen om te stemmen. De Domkerk is vandaag namelijk één van de 227 stembureaus in de stad voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De tekst loopt door onder de foto

Dat juist Michiel de half miljoenste bezoeker is, bleek volgens Hermen extra leuk toen hij vertelde dat hij veel binding heeft met de kerk: “In de prachtige tuin van de Pandhof naast de Domkerk zijn de foto’s van zijn huwelijk gemaakt. Ook bleek dat zijn ouders lange tijd op het Domplein hebben gewoond.” Hij kreeg een cadeaupakket met onder meer een cadeaubon en Domtorentjes als aandenken.

Recordjaar voor de Dom

Met 500.000 bezoekers op 29 oktober lijkt de Domkerk dit jaar opnieuw af te gaan op een record. “In 2024 hadden we 501.332 bezoekers. Ik verwacht dat we dit jaar wel op zo’n 550.000 uitkomen”, zegt de medewerker van de Domkerk optimistisch.

Het bezoekersaantal van de Domkerk neemt de laatste jaren alleen maar toe. 2023 werd met 411.000 bezoekers al gezien als een ‘topjaar‘ en in 2024 kwamen er 501.000 naar de kerk. De groeiende populariteit van de Domkerk is volgens Hermen goed te verklaren. “De naastgelegen Domtoren heeft een magneetfunctie. Van over de hele wereld komen mensen erop af. Je staat soms echt versteld waar bezoekers vandaan komen.”

Ook merkt hij dat toeristen Amsterdam steeds vaker links laten liggen. “Daar vinden ze het te druk. En in Utrecht is het Domplein een plek waar toeristen automatisch naartoe trekken.”