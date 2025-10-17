53 parkeerplekken minder aan de Oudegracht, meer ruimte voor laden en lossen

De gemeente gaat 53 parkeerplaatsen aan de Oudegracht en in de Twijnstraat opheffen. De straat moet daarmee autoluw worden en meer plek geven aan fietsers en voetgangers. Er komen ook meer plekken voor laden en lossen.

De werkzaamheden beginnen in de week van 3 november en zullen ongeveer zeven weken duren. De gemeente begint in de Twijnstraat en doet daarna de Oudegracht. Bij de plekken die worden opgeheven, worden vooraf borden geplaatst. Winkels en woningen blijven bereikbaar.

De parkeerplekken verdwijnen aan de Twijnstraat, en aan het stuk Oudegracht in het verlengde daarvan. Daarvoor in de plaats komen achttien nieuwe fietsenrekken en veertien ‘fietsnietjes’. Ook worden er acht extra banken neergezet, en komen er zes nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen.

Stilstaande voertuigen die laden en lossen, zorgen in de straten regelmatig voor opstoppingen. In totaal komen er twaalf laad- en losplekken bij. Nu zijn dat er nog vier.

Parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven in de buurt blijven geldig. Om te zorgen dat er genoeg plekken beschikbaar blijven, wordt een aantal afgeleverde vergunningen niet opnieuw uitgegeven.