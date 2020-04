54 Utrechters overleden aan coronavirus; Aantal ziekenhuisopnames in de stad sinds dinsdag stabiel

Het RIVM meldt donderdag dat inmiddels 54 Utrechters overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Twee weken geleden ging het nog om 20 inwoners van de stad.

In de Utrechtse ziekenhuizen liggen donderdag 175 mensen met een coronabesmetting. Dat aantal is al sinds dinsdag onveranderd. 78 coronapatiënten worden behandeld op Utrechtse ic-afdelingen, dat is één persoon meer dan woensdag.

Het aantal Utrechters dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis is opgenomen, is 183. Niet al die mensen liggen in een Utrechts ziekenhuis en Utrechtse ziekenhuizen behandelen ook mensen die niet in de gemeente Utrecht wonen.

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 181 mensen overleden aan het coronavirus. 182 mensen met een besmetting in het ziekenhuis opgenomen. De werkelijke aantallen liggen hoger omdat niet iedereen wordt getest.

Verpleeghuizen

Vooral de zogenoemde institutionele huishoudens hebben het zwaar te verduren. Het gaat dan voornamelijk om mensen die wonen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ongeveer eenderde van de verpleeghuizen in Nederland heeft minstens één patiënt die besmet is met het coronavirus.

Ook de sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens is hoog. In week 14 (30 maart tot 5 april) overleden bijna twee keer zoveel mensen als gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. In ‘particuliere’ huishoudens was dat sterftecijfer 1,5 keer hoger.