5G in Utrecht geactiveerd, maar hebben we er al profijt van?

Zowel KPN als T-Mobile hebben het snelle 5G-netwerk in Utrecht geactiveerd. Het wordt een ‘nieuwe fase’ in mobiel internet genoemd. Maar merken Utrechters er eigenlijk al meteen iets van? Dat lijkt tegen te vallen.

5G gaat als opvolger van 4G, zoals het huidige netwerk wordt genoemd, veel sneller mobiel internet bieden. Hierdoor kunnen smartphone-bezitters veel soepeler gebruik maken van online mogelijkheden, zoals video’s kijken of beeldbellen. Ook op hele drukke plekken, zoals festivals, moet het mobiel internet dan soepel verlopen.

Daarbij moet het netwerk helpen bij nieuwe technologieën in de gedigitaliseerde samenleving, zoals zelfrijdende auto’s of online gamen.

Supersnel

De afgelopen dagen hebben KPN en T-Mobile 5G in Utrecht geactiveerd. Maar niet iedereen heeft nu gelijk het supersnelle internet dat 5G kan bieden. De technologie is namelijk nog niet helemaal klaar.

T-Mobile schrijft daarover: “We zitten nu nog in de beginfase. Voorlopig zijn de snelheden eerst nog gelijk aan die van 4G. Maar in de komende twee jaar gaat dat veranderen.” KPN vult dat aan: “De 5G-frequentie die hogere snelheden mogelijk maakt is pas in 2022 beschikbaar voor Nederlandse telecomaanbieders.”

Daar speelt ook mee dat nog maar weinig telefoons gebruik kunnen maken van 5G. IPhones kunnen dit bijvoorbeeld nog niet aan. Een aantal nieuwe toestellen van andere merken beschikken wel over de techniek voor 5G. De komende jaren gaat 5G veel meer gebruikt worden en zullen ook de snelheden steeds groter worden.