60-jarige fietser raakt zwaargewond: politie zoekt getuigen Archieffoto

Een 60-jarige vrouw is dinsdagavond zwaargewond geraakt toen zij op de fiets in botsing kwam met een automobilist. Het ongeluk gebeurde rond 21.45 uur op de Sartreweg in Utrecht. De politie heeft het ongeval in onderzoek en wil graag mensen spreken die iets gezien hebben.